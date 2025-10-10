PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Frontalzusammenstoß auf der K3503

Karlsruhe (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich auf der Kreisstraße 3503 bei Bretten ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leichte Verletzungen erlitt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der 24-jähriger Fahrer eines Mercedes Daimler gegen 06:50 Uhr in Richtung Bretten unterwegs. Der junge Mann überholte zwischen dem Kreisverkehr und der Einmündung nach Büchig offenbar fünf bis sechs Fahrzeuge und kollidierte in der Folge frontal mit einem entgegenkommenden VW Passat. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der 24-jährige Mercedes-Fahrer dabei nur leichte Verletzungen. Der entgegenkommende 42-jährige VW-Fahrer stand wohl unter Schock. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurden die beiden Männer in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn in beide Richtungen bis etwa 09:45 Uhr voll gesperrt.

Die Höhe des Sachschadens der beiden Pkw beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

