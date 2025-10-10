PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrskontrolle auf der A 5 endet mit Untersagung der Weiterfahrt

Karlsruhe (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochmorgen auf der Bundesautobahn 5 stellten Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe mehrere Verstöße im Bereich Gefahrguttransport und Ladungssicherung fest.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein LKW-Fahrer gegen 11:10 Uhr in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als er auf Höhe Bruchsal einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der Kraftfahrer gefährliche Güter transportierte, ohne die geltenden Vorschriften einzuhalten. Das Fahrzeug war weder als Gefahrguttransport gekennzeichnet, noch konnte der Mann die erforderlichen Transportpapiere oder Schulungsbescheinigungen zur Beförderung gefährlicher Güter vorweisen. Auch die Gefahrgüter selbst - rund 3000 Liter ätzende Flüssigkeit - waren nicht gekennzeichnet. Darüber hinaus führte der LKW-Fahrer nicht die vorgeschriebene Zusatzaustattung mit und die Sicherung der Ladung war völlig unzureichend.

In der Folge untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt, die erst am Folgetag nach einer umfassenden Prüfung mit einem Ersatzfahrzeug fortgesetzt werden konnte.

Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeld im dreistelligen Bereich verhängt. Die verantwortliche Firma erwartet mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

