POL-KA: (KA) Neureut - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwochabend zwischen 16:40 Uhr und 20:40 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Neureut eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter offenbar über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in die Wohnung im Untergeschoss des im Salbeiweg gelegenen Mehrfamilienhauses. Anschließend durchwühlten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.

