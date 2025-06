Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zigarettenautomaten im Visier Krimineller/Wer kann Hinweise geben?

Heppenheim (ots)

Am Sonntagabend bzw. in der Nacht zum Sonntag (01.06.) gerieten zwei Zigarettenautomaten in das Visier Krimineller. Kurz nach 21.00 Uhr machten sich Kriminelle an einem Automaten "Am Erbachwiesenweg" zu schaffen. Im Anschluss erbeuteten sie Geld sowie mehrere Zigarettenpackungen und suchten das Weite.

Auch in der Hüttenfelder Straße wurde ein Zigarettenautomat in der Zeit zwischen 19.00 und 7.30 Uhr von bislang Unbekannten aufgesucht. Unter Anwendung von Gewalt gelangten sie auch hier an Geld sowie Zigaretten und flüchteten unerkannt. Die ermittelnden Beamtinnen und Beamten (K 41) in Heppenheim können unter der Telefonnummer 06252/7060 erreicht werden.

Ob die beiden Fälle in Zusammenhang zueinander stehen und wie hoch die Schäden insgesamt sind, muss noch ermittelt werden.

