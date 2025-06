Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach Verdacht auf versuchtes Tötungsdelikt

Raunheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Am Sonntagnachmittag (01.06.), gegen 15.00 Uhr, kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand im häuslichen Umfeld eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 51 Jahre alten Mann und drei weiteren Familienangehörigen, zwei Männern im Alter von 48 und 73 Jahren sowie einer 72 Jahre alten Frau. Der 48-Jährige wurde hierbei schwer verletzt. Aktuell besteht keine Lebensgefahr. Auch der 73-Jährige und die 72-Jährige zogen sich bei dem Geschehen Verletzungen zu. Der 51-Jährige wurde von der Polizei noch am Tatort vorläufig festgenommen und soll am Montag (02.06.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.

Aufgrund der Gesamtumstände kann derzeit ein versuchtes Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim haben die Ermittlungen übernommen. Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben über die Pressemeldung hinaus gemacht werden.

Hinweis an die Medienvertreter:

Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Weiteren Auskünfte erteilt ausschließlich die dortige Pressestelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell