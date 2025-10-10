PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Polizeibeamte nahmen am Donnerstagabend einen 23-jährigen mutmaßlichen Drogendealer vorläufig fest. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ging gegen 16:15 Uhr im Bereich des Werderplatzes in Karlsruhe zunächst ein 29-jähriger Mann auf zivile Einsatzkräfte der Polizei zu. Er bot diesen Marihuana an und äußerte, dass er das Betäubungsmittel bei einem 23-jährigen Mann in der Marienstraße erworben hätte. Die Zivilkräfte gaben sich schließlich zu erkennen und nahmen den 29-Jährigen fest.

Im weiteren Verlauf ordnete die Staatsanwaltschaft Karlsruhe eine Wohnungsdurchsuchung bei dem mutmaßlichen Drogendealer an. Bei der anschließenden Durchsuchung nahmen die Beamten den Beschuldigten fest und beschlagnahmten diverse Betäubungsmittel, Verpackungsmaterial, mutmaßliches Dealgeld sowie einen Schlagring.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der 23-Jährige am Freitag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erlies und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten anordnete.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Karlsruhe und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe geführt.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Anna Breite-Diehl, Polizeipräsidium Karlsruhe

