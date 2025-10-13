PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Rintheim

Karlsruhe (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Samstagabend, vermutlich gegen 21:30 Uhr, Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heilbronner Straße.

Nach aktuellem Kenntnisstand öffnete der Täter gewaltsam eine Balkontür und gelangte so in die Wohnung im Hochparterre. Auf der Suche nach Beute durchwühlte der Einbrecher mehrere Zimmer einer Wohngemeinschaft. Ob er etwas entwendete, wird derzeit noch ermittelt.

Ein Zeuge wurde zum genannten Zeitpunkt auf eine Person aufmerksam, die dunkel gekleidet war und eine Taschenlampe mit sich führte. Der mutmaßliche Täter trug einen Kapuzenpullover. Er flüchtete offenbar in Richtung Heilbronner Straße.

Wer verdächtige Wahrnehmungen zum Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 09:50

    POL-KA: (KA) Stutensee - Vermisster 15-Jähriger wohlbehalten angetroffen

    Karlsruhe (ots) - Der seit dem 11.09.2025 vermisste 15-jährige Damien R. aus Stutensee ist von der Polizei am Samstag angetroffen worden. Aufgrund Zeugenhinweisen nahm die Polizei den Vermissten am Samstagabend gegen 21:20 Uhr bei einer Freundin in Biebesheim in Obhut und brachte ihn anschließend zurück in die Jugendeinrichtung Schloss Stutensee. Die Polizei ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 08:20

    POL-KA: (KA) Östringen - Schwerer Verkehrsunfall auf K 3517

    Karlsruhe (ots) - Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades erlitt am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen, nachdem er zuvor frontal mit einem Pkw zusammenstieß. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr der 16-Jährige mit seinem Roller gegen 15:50 Uhr auf der Kreisstraße 3517 von Eichelberg kommend in Fahrtrichtung Odenheim. Am Ende einer Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren