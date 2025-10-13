Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Rintheim

Karlsruhe (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Samstagabend, vermutlich gegen 21:30 Uhr, Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heilbronner Straße.

Nach aktuellem Kenntnisstand öffnete der Täter gewaltsam eine Balkontür und gelangte so in die Wohnung im Hochparterre. Auf der Suche nach Beute durchwühlte der Einbrecher mehrere Zimmer einer Wohngemeinschaft. Ob er etwas entwendete, wird derzeit noch ermittelt.

Ein Zeuge wurde zum genannten Zeitpunkt auf eine Person aufmerksam, die dunkel gekleidet war und eine Taschenlampe mit sich führte. Der mutmaßliche Täter trug einen Kapuzenpullover. Er flüchtete offenbar in Richtung Heilbronner Straße.

Wer verdächtige Wahrnehmungen zum Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell