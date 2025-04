Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Nach Polizisten gespuckt und getreten

Rastatt, Niederbühl (ots)

Zwei 17 und 18 Jahre alte junge Frauen haben sich in der Nacht auf Montag in einer Unterkunft in der Weiherstraße in die Haare bekommen, sich gegenseitig geschlagen und hierbei leichte Verletzungen davongetragen. Der Grund des sich gegen 0:30 Uhr anbahnenden Streits dürfte in Eifersüchteleien zu suchen sein. Gemeinsam stehen die Kontrahentinnen in Verdacht, in der Unterkunft ein Zimmer verwüstet und beschädigt zu haben. Während den polizeilichen Maßnahmen und der Suche nach ihrem verloren gegangenen Handy flüchtete die 17-Jährige in einem nahegelegenen Waldstück durch den dortigen Gewerbekanal. Rund zwei Stunden später konnte die Flüchtige nach vorheriger Suche in dem Waldstück angetroffen werden. Bei der Ingewahrsamnahme zeigte sich die Jugendliche unwirsch und konnte nur durch das Anlegen von Handschließen gebändigt werden. Hierbei trat sie gegen die eingesetzten Beamten und spuckte nach ihnen. Parallel feuerte die Störerin eine Salve an Beleidigungen ab, was ihr nun zusätzliche Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung einbringt.

