Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Vermisster 15-Jähriger wohlbehalten angetroffen

Karlsruhe (ots)

Der seit dem 11.09.2025 vermisste 15-jährige Damien R. aus Stutensee ist von der Polizei am Samstag angetroffen worden.

Aufgrund Zeugenhinweisen nahm die Polizei den Vermissten am Samstagabend gegen 21:20 Uhr bei einer Freundin in Biebesheim in Obhut und brachte ihn anschließend zurück in die Jugendeinrichtung Schloss Stutensee.

Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, eventuell veröffentlichte Bilder des Vermissten zu löschen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell