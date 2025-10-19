PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/BAB 656: Fahrzeugbrand auf der BAB 656

Heidelberg (ots)

Am Samstag, gegen 10.25 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Pkw der Marke Chevrolet auf der BAB 656. Zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim bemerkte dieser eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum. Es gelang ihm noch, sein Auto auf dem Seitenstreifen abzustellen, bevor das Auto in Brand geriet. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte befand sich der Chevrolet bereits in Vollbrand. Zur Brandbekämpfung musste die Richtungsfahrbahn in Richtung Mannheim gesperrt werden. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Der 27-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der plötzliche Ausbruch des Brandes auf eine technische Ursache zurückzuführen ist.

Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 74.000 Euro. Dieser wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die BAB 656 von Heidelberg kommend in Richtung Mannheim bis 10.54 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

