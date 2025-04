Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2504013

Hilden / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Samstag, 26. April 2025, kam es auf der Lortzingstraße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 19:10 Uhr beobachtete der Halter eines Mercedes Benz E220, wie der Fahrer eines eines silberfarbenen Multivans, besetzt mit insgesamt drei Personen, beim Ausparken seinen Mercedes Benz beschädigte. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Fahrer des Multivans von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Polizei schätzt den an dem Heck des Mercedes Benz entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Am Montagvormittag, 28. April 2025, kam es auf der Otto-Hahn-Straße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. In den frühen Morgenstunden parkte der Halter eines grauen VW Golf sein Auto in Höhe der Hausnummer 50 am Fahrbahnrand. Gegen 10 Uhr war sein Auto nach Zeugenangaben noch unbeschädigt. Gegen 10:20 Uhr stellte er einen frischen Unfallschaden an dem VW Golf fest. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen erfasste vermutlich ein vorbeifahrender Lastkraftwagen den Golf und beschädigte diesen massiv. Die Heckscheibe war zersprungen und an der C-Säule befanden sich Kratzer und Risse. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 5.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Montagabend, 28. April 2025, bis Dienstagnachmittag, 29. April 2025, kam es auf der Straße "Auf der Klipp" zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen Ford Focus hatte sein Auto gegen 23 Uhr rückwärts in einer Parklücke in Höhe der Hausnummer 6 abgestellt. Neben dem Auto befindet sich eine Garagenzufahrt. Am Dienstagnachmittag stellte er gegen 17 Uhr einen frischen Unfallschaden am vorderen linken Radkasten fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an dem Ford Focus auf 1.500 Euro.

Gleich zwei Fahrzeuge wurden - am Montag (28. April 2025) - im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 17:20 Uhr an der Kronprinzstraße beschädigt. Die am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 11 abgestellten Autos, ein roter Hyundai i10 sowie ein violetter VW Caddy, wiesen Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite auf, die von einem Unfall stammten. Der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin hatte sich jedoch von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden nach ersten polizeilichen Schätzungen auf eine Summe von rund 1.200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

