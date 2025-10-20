Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerer Raub auf Feudenheimer Kerwe - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstag entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einem 16-Jährigen unter Vorhalt eines Messers 40 Euro Bargeld.

Als sich der Jugendliche gegen 22:00 Uhr zu einer öffentlichen Toilette an der Straßenbahnhaltestelle Feudenheimer Kirche begab, forderte ihn eine drei- bis fünfköpfige Personengruppe zur Herausgabe von Bargeld auf. Als der Jugendliche angab, über kein Geld zu verfügen, zog einer der Tatverdächtigen ein Messer. Er hielt dieses dem 16-Jährigen an den Hals und wiederholte die Geldforderung. Durch die Waffe eingeschüchtert, öffnete der so Bedrohte seinen Geldbeutel, aus welchem die Tatverdächtigen Geldscheine im Wert von 40 Euro entnahmen. Anschließend flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung.

Die Täter wurden vom 16-Jährigen wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- etwa 16 bis 22 Jahre alt - ungefähr 175-180 cm groß - schlanke, muskulöse Figur - dunkle Haare, Boxerschnitt - südländisches Erscheinungsbild - bekleidet mit schwarzer Jacke mit grauen Streifen auf der Brust von Nike, Modell "Tec J Winterrunner Jacke"

Täter 2:

- etwa 16 bis 22 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - bekleidet mit dunkler Jacke und Schuhen von Prada, Modell "Cap" - führte Tasche der Marke "Goyard" mit sich

Täter 3:

- etwa 16 bis 22 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - bekleidet mit dunkler Jacke.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen schwerem Raub übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell