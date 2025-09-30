Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Bockhorn - Fahrradträger beschädigt

Bockhorn (ots)

Am Donnerstag (25.09.2025) stellte der Geschädigte seinen Pkw mit angebautem Fahrradträger zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr in der Kirchstraße ab, um den dort stattfindenden Wochenmarkt zu besuchen. Später stellte er fest, dass der Fahrradträger durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden war. Dem Geschädigten fiel in unmittelbarer Nähe ein beiger/gelber Mercedes (älteres Modell mit Stufenheck) auf, der möglicherweise mit dem Unfall in Verbindung stehen könnte. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich dabei nicht um ein Taxi. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bockhorn unter der Rufnummer 04453/978620 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell