Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Computerfirma - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

In der Nacht zu Montag (29.09.2025), zwischen 00:50 Uhr und 01:45 Uhr, drang eine bislang unbekannte Täterschaft in die Räumlichkeiten einer Computerfachfirma im Nordfrost-Ring ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Überdachung beschädigt, um in den Lagerraum zu gelangen. Dort entwendeten die Täter verschiedene Elektronikartikel. Für den Abtransport des Diebesgutes nutzten sie einen Anhänger, der ebenfalls vom Firmengelände gestohlen wurde. Zudem verhinderten sie die Aufzeichnung der vorhandenen Überwachungskameras. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

