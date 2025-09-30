Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Rotlichtverstoß führt zu Verletzung eines Busfahrgastes
Wilhelmshaven (ots)
Am Montag, 29.09.2025, zwischen 05:18 Uhr und 05:27 Uhr, kam es an der Kreuzung Schaarreihe / Kurt-Schumacher-Straße zu einem Verkehrsvorfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein Pkw-Fahrer das Rotlicht der dortigen Ampelanlage, während er die Schaarreihe in westlicher Richtung befuhr. Ein Linienbus, der zeitgleich die Kurt-Schumacher-Straße in südlicher Richtung befuhr, musste eine Notbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im Rahmen dieser Notbremsung verletzte sich ein Fahrgast im Gesichtsbereich.
Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
