Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei bittet um Mithilfe - Eigentümerin eines sichergestellten Fahrrades gesucht

  • Bild-Infos
  • Download

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Klärung der Eigentumsverhältnisse eines Fahrrades, das am 20.09.2025 in Wilhelmshaven sichergestellt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen stammt das silberne Kettler-Fahrrad vermutlich aus einer Straftat. Die rechtmäßige Eigentümerin konnte bislang nicht ermittelt werden. Auffällig ist ein nachträglich aufgebrachter Schriftzug "Antje" am Rahmen des Fahrrades. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft oder zum Besitzer des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

