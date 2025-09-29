PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw - Vollsperrung des Mühlenwegs

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag (29.09.2025), gegen 12:30 Uhr, kam es auf dem Mühlenweg, im Bereich zwischen Schulstraße und Gökerstraße, zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 77-jähriger Motorradfahrer den Mühlenweg in Fahrtrichtung Westen zur Berliner Straße. Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte einzufahren und übersah dabei den Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 77-Jährige erlitt eine Fußverletzung und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

