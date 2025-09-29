Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw - Vollsperrung des Mühlenwegs

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag (29.09.2025), gegen 12:30 Uhr, kam es auf dem Mühlenweg, im Bereich zwischen Schulstraße und Gökerstraße, zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 77-jähriger Motorradfahrer den Mühlenweg in Fahrtrichtung Westen zur Berliner Straße. Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte einzufahren und übersah dabei den Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 77-Jährige erlitt eine Fußverletzung und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

