Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw - Vollsperrung des Mühlenwegs
Wilhelmshaven (ots)
Am Montag (29.09.2025), gegen 12:30 Uhr, kam es auf dem Mühlenweg, im Bereich zwischen Schulstraße und Gökerstraße, zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 77-jähriger Motorradfahrer den Mühlenweg in Fahrtrichtung Westen zur Berliner Straße. Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte einzufahren und übersah dabei den Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß.
Der 77-Jährige erlitt eine Fußverletzung und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.
Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
