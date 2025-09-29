Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Körperverletzung in Drogeriemarkt
Varel (ots)
Am Freitag (26.09.2025), gegen 15:07 Uhr, kam es in einer Drogeriefiliale in der Hindenburgstraße in Varel zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen warf ein 35-jähriger Beschuldigter einen Spielzeug-Dinosaurier auf eine 73-jährige Frau. Das Opfer wurde in der rechten Kniekehle getroffen und erlitt ein Hämatom. Der Grund ist bislang unbekannt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell