POL-HI: Sachbeschädigung an PKW - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt - (jb) Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 02.03.25, 17.00 Uhr bis 03.03.25, 09.30 Uhr in einen VW Crafter ein, in dem sich hochwertige Werkzeuge befanden. Diese wurden entwendet. Es entstand ein geschätzter Schaden von 3000 Euro. Das Fahrzeug parkte in der Mühlenstr/ Ecke Am Festplatz. Personen, die in Tatortnähe Verdächtige oder auffällige Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, ...

