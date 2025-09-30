Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahrraddiebstahl in Siebethsburg - Polizei sucht Zeugen
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum von Freitag, 26.09.2025, 16:30 Uhr, bis Montag, 29.09.2025, 06:45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Ennostraße abgestelltes Fahrrad. Im Gegenzug wurde vor der Hauseingangstür ein fremdes Fahrrad abgestellt, das keinem der Bewohner zugeordnet werden konnte.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder zur Herkunft des zurückgelassenen Fahrrades geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.
