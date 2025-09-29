Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sicherheit im Straßenverkehr - Tipps für die dunkle Jahreszeit Wilhelmshaven/Friesland.
Wilhelmshaven (ots)
Pünktlich zum Herbstbeginn erinnert die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland an wichtige Maßnahmen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Mit den kürzer werdenden Tagen und veränderten Witterungsbedingungen steigt die Unfallgefahr spürbar an.
Polizeihauptkommissarin Samia Thoebel, Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, rät:
- Fahrweise anpassen: Nasse Straßen und Laub erhöhen die Rutschgefahr und verlängern den Bremsweg deutlich.
- Fahrzeug prüfen: Achten Sie auf die Verkehrssicherheit Ihres Fahrzeuges, insbesondere auf die Beleuchtungseinrichtungen. TÜV, DEKRA und zahlreiche Werkstätten bieten im Oktober kostenlose "Licht-Tests" an, bei denen Leuchtkraft und Scheinwerfereinstellung überprüft werden können.
- Beleuchtung sauber halten: Verschmutzte Scheinwerfer verringern die Sicht und damit auch das "Sehen und Gesehenwerden".
- Sichtbarkeit erhöhen: Tragen Sie helle Kleidung und nutzen Sie reflektierende Elemente wie Westen, Bänder oder Leuchtkragen - gerade in der dunklen Jahreszeit ein wirksamer Beitrag zur eigenen Sicherheit.
"Schon kleine Maßnahmen tragen erheblich dazu bei, Unfälle zu vermeiden", betont Thoebel.
