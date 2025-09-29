PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sicherheit im Straßenverkehr - Tipps für die dunkle Jahreszeit Wilhelmshaven/Friesland.

Wilhelmshaven (ots)

Pünktlich zum Herbstbeginn erinnert die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland an wichtige Maßnahmen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Mit den kürzer werdenden Tagen und veränderten Witterungsbedingungen steigt die Unfallgefahr spürbar an.

Polizeihauptkommissarin Samia Thoebel, Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, rät:

   -	Fahrweise anpassen: Nasse Straßen und Laub erhöhen die 
Rutschgefahr und verlängern den Bremsweg deutlich.
   -	Fahrzeug prüfen: Achten Sie auf die Verkehrssicherheit Ihres 
Fahrzeuges, insbesondere auf die Beleuchtungseinrichtungen. TÜV, 
DEKRA und zahlreiche Werkstätten bieten im Oktober kostenlose 
"Licht-Tests" an, bei denen Leuchtkraft und Scheinwerfereinstellung 
überprüft werden können.
   -	Beleuchtung sauber halten: Verschmutzte Scheinwerfer verringern 
die Sicht und damit auch das "Sehen und Gesehenwerden".
   -	Sichtbarkeit erhöhen: Tragen Sie helle Kleidung und nutzen Sie 
reflektierende Elemente wie Westen, Bänder oder Leuchtkragen - gerade
in der dunklen Jahreszeit ein wirksamer Beitrag zur eigenen 
Sicherheit.

"Schon kleine Maßnahmen tragen erheblich dazu bei, Unfälle zu vermeiden", betont Thoebel.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

