Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Brand einer Ölheizung in Wohnhaus - Keine Verletzten
Wangerland (ots)
Am Freitagnachmittag (26.09.2025), gegen 16:30 Uhr, kam es in einem Wohnhaus mit angrenzender Scheune in Hodens zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine im Keller installierte Ölheizung in Brand.
Die Feuerwehren Hooksiel und Hohenkirchen konnten das Feuer löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Kellerbereich wurde jedoch stark verrußt, ein Gebäudeschaden kann nicht ausgeschlossen werden.
Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor, ein technischer Defekt gilt als wahrscheinlich. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.
