POL-WHV: Rotlicht am Bahnübergang missachtet - Alkoholeinfluss festgestellt

Schortens (ots)

Am Montagnachmittag (29.09.2025), gegen 15:28 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Menkestraße ein Pkw auf, dessen Fahrer einen Bahnübergang trotz Rotlicht überquerte. Das Haltesignal wurde zunächst nicht beachtet.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 71-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,7 Promille.

Aufgrund der alkoholbedingten Ausfallerscheinungen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

