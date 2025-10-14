Polizei Münster

POL-MS: Polizei stellt zwei Fahrraddiebe am Wochenende - Strafverfahren eingeleitet

Münster (ots)

In der Nacht von Freitag (10.10.) auf Samstag (11.10.) haben Polizisten zwei Fahrraddiebe im Münsteraner Innenstadtbereich gestellt.

Um 00:17 Uhr meldete sich ein Geschädigter bei der Polizei, dessen Pedelec an der Wolbecker Straße entwendet worden war. Da das Fahrrad mit einem GPS-Tracker ausgestattet war, konnte er es am Hauptbahnhof Münster orten. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden das Fahrrad dort. In Zusammenarbeit mit der Bundespolizei überprüften sie die Videoüberwachung und identifizierten den Täter. Kurze Zeit später gelang es den Polizisten, den 34-jährigen Algerier am Bremer Platz zu stellen.

Gegen 03:40 Uhr bemerkte ein 23-Jähriger am Haverkamp, dass sein Rennrad fehlte. Während seines Weges in Richtung Halle Münsterland sah er einen Mann, der auf dem gestohlenen Fahrrad fuhr. Kurz darauf stellte er das Rad ab und flüchtete. Als die zuvor alarmierten Polizisten eintrafen, sah der 23-Jährige, dass der Täter zurückkehrte. Daraufhin konnten die Polizisten den Verdächtigen stellen.

Im Rucksack des 27-jährigen deutschen Tatverdächtigen fanden die Beamten Aufbruchswerkzeug. Sie stellten die Gegenstände sowie das beschädigte Fahrradschloss sicher. Der 23-Jährige konnte sein Fahrrad noch vor Ort wieder in Empfang nehmen. Beide Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.

