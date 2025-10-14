PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Schule im Geistviertel - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Zwischen Freitag (10.10., 14:30 Uhr) und Montag (13.10., 08:45 Uhr) sind ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Gymnasium an der Prinz-Eugen-Straße eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten in das Schulgebäude, indem sie ein bodentiefes Fenster aufhebelten. Dort durchwühlten sie einen Verwaltungsraum und entwendeten Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Prinz-Eugen-Straße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei Münster zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

