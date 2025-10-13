PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Angelmodde - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Zwischen Freitag (10.10.) 19:30 Uhr und Samstag (11.10.) 00:25 Uhr sind ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Homannstraße eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Unbekannten in das Haus, indem sie eine Terrassentür aufgehebelt hatten. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume. Die Täter entwendeten Schmuck und flüchteten anschließend.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden. Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:59

    POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus am Laerer Landweg - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Zwischen Freitag (10.10.) 15:30 Uhr und Samstag (11.10.) 10:30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Laerer Landweg in Mauritz eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter mit einer Leiter auf das Glasdach des Wintergartens. Dort hebelten sie ein auf Kipp stehendes ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:08

    POL-MS: Unfallflucht auf der Promenade - Polizei sucht Radfahrer und Zeugen

    Münster (ots) - Am Donnerstagmorgen (09.10., 07:50 Uhr) ist es auf der Promenade in Höhe des Deutsch-Niederländischen Korps in Fahrtrichtung Münzstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden gekommen, bei dem ein 12-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem flüchtigen Radfahrer und Zeugen. Nach derzeitigen ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 15:45

    POL-MS: Raub an der Hüfferstraße - Polizei sucht nach Zeugen

    Münster (ots) - Am Sonntagabend (05.10., 22:10 Uhr) hat ein bislang unbekannter Täter eine 32-Jährige angegriffen und ihr Mobiltelefon geraubt. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die 32-jährige Münsteranerin an einer Bushaltestelle an der Hüfferstraße, als ein Unbekannter mit seinem Fahrrad vor ihr anhielt, sie ansprach und zu Boden stieß. Anschließend flüchtete er mit Rad in unbekannte Richtung. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren