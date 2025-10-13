Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Angelmodde - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Zwischen Freitag (10.10.) 19:30 Uhr und Samstag (11.10.) 00:25 Uhr sind ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Homannstraße eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Unbekannten in das Haus, indem sie eine Terrassentür aufgehebelt hatten. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume. Die Täter entwendeten Schmuck und flüchteten anschließend.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden. Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell