Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht auf der Promenade - Polizei sucht Radfahrer und Zeugen

Münster (ots)

Am Donnerstagmorgen (09.10., 07:50 Uhr) ist es auf der Promenade in Höhe des Deutsch-Niederländischen Korps in Fahrtrichtung Münzstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden gekommen, bei dem ein 12-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem flüchtigen Radfahrer und Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 12-Jährige mit seinem Fahrrad in Richtung Münzstraße, als ein Unbekannter ihn rechtsseitig überholte. Der Junge beabsichtigte, nach rechts abzubiegen, und es kam zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer.

Zunächst erkundigte sich der unbekannte Mann nach dem Wohl des Jungen und übergab ihm Süßigkeiten. Nachdem er bemerkte, dass eine Zeugin die Polizei verständigte, entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der 12-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.

Der flüchtige Radfahrer soll laut Zeugenaussagen 20 bis 30 Jahre alt, schwarzhaarig und dunkelhäutig gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0251 275-0 bei der Polizei Münster zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell