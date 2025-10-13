PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht auf der Promenade - Polizei sucht Radfahrer und Zeugen

Münster (ots)

Am Donnerstagmorgen (09.10., 07:50 Uhr) ist es auf der Promenade in Höhe des Deutsch-Niederländischen Korps in Fahrtrichtung Münzstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden gekommen, bei dem ein 12-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem flüchtigen Radfahrer und Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 12-Jährige mit seinem Fahrrad in Richtung Münzstraße, als ein Unbekannter ihn rechtsseitig überholte. Der Junge beabsichtigte, nach rechts abzubiegen, und es kam zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer.

Zunächst erkundigte sich der unbekannte Mann nach dem Wohl des Jungen und übergab ihm Süßigkeiten. Nachdem er bemerkte, dass eine Zeugin die Polizei verständigte, entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der 12-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.

Der flüchtige Radfahrer soll laut Zeugenaussagen 20 bis 30 Jahre alt, schwarzhaarig und dunkelhäutig gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0251 275-0 bei der Polizei Münster zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 15:45

    POL-MS: Raub an der Hüfferstraße - Polizei sucht nach Zeugen

    Münster (ots) - Am Sonntagabend (05.10., 22:10 Uhr) hat ein bislang unbekannter Täter eine 32-Jährige angegriffen und ihr Mobiltelefon geraubt. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die 32-jährige Münsteranerin an einer Bushaltestelle an der Hüfferstraße, als ein Unbekannter mit seinem Fahrrad vor ihr anhielt, sie ansprach und zu Boden stieß. Anschließend flüchtete er mit Rad in unbekannte Richtung. Nach ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 14:43

    POL-MS: Verfolgungsfahrt mit gestohlenem Porsche - Polizei stellt 15-Jährigen

    Münster (ots) - Ein 15-Jähriger lieferte sich am Donnerstagabend (09.10., 20:39 Uhr) im Norden Münsters eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen und den Einsatz eines Polizeihubschraubers konnte der Jugendliche schließlich festgenommen werden. Am Donnerstagabend meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 13:45

    POL-MS: Erneut E-Scooter-Fahrende unter Alkoholeinfluss - Polizei ordnet Blutproben an

    Münster (ots) - Bereits am letzten Wochenende wurden drei E-Scooter Fahrer Blutproben entnommen, da sie alkoholisiert mit dem E-Scooter fuhren. In der Nacht zu Donnerstag (09.10.) hat die Polizei Münster erneut zwei alkoholisierte E-Scooter-Fahrer gestoppt und jeweils eine Blutprobe angeordnet. Gegen 01:35 Uhr kontrollierten Polizisten am Neutor, Ecke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren