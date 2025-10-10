Polizei Münster

POL-MS: Raub an der Hüfferstraße - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots)

Am Sonntagabend (05.10., 22:10 Uhr) hat ein bislang unbekannter Täter eine 32-Jährige angegriffen und ihr Mobiltelefon geraubt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die 32-jährige Münsteranerin an einer Bushaltestelle an der Hüfferstraße, als ein Unbekannter mit seinem Fahrrad vor ihr anhielt, sie ansprach und zu Boden stieß. Anschließend flüchtete er mit Rad in unbekannte Richtung.

Nach Angaben der 32-Jährigen soll der Mann circa 23-30 Jahre alt gewesen sein und kurze, dunkle, lockige Haare gehabt haben. Er sprach in deutscher Sprache und soll einen dunklen Mantel getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten und zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell