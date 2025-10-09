Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht auf der Aegidiistraße - Polizei sucht flüchtigen Radfahrer und Zeugen

Münster (ots)

Am Montagmittag (06.10., 11:55 Uhr) ist es auf der Aegidiistraße in Höhe der Promenade zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der eine 68-Jährige verletzt wurde. Die Polizei ist auf der Suche nach einem flüchtigen Fahrradfahrer und möglichen Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen war der unbekannte Radfahrer auf der Promenade in Richtung Schloss unterwegs. Die 68-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Aegidiistraße in Richtung Innenstadt, als der Unbekannte sehr schnell von rechts angefahren kam.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die 68-Jährige stark, stürzte auf der regennassen Fahrbahn und verletzte sich. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort.

Der männliche und circa Mitte 20-jährige Radfahrer soll dunkelhaarig sein, keinen Helm getragen haben und sei mit einem "kleinen Fahrrad" unterwegs gewesen.

Die Polizei bittet Zeugen und den flüchtigen Fahrradfahrer, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell