POL-MS: Gefährliches Ausweichmanöver in Gievenbeck - Polizei bittet um Zeugenaussagen

Münster (ots)

Am Sonntagnachmittag (05.10., 16:20 Uhr) ist es im Stadtteil Gievenbeck, im Bereich der Steinfurter Straße Ecke Austermannstraße, zu einer gefährlichen Verkehrssituation gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen überfuhr eine 21-jährige Münsteranerin mit ihrem Auto einen Grünstreifen und geriet dadurch in den Gegenverkehr. Entgegenkommende Fahrzeuge konnten ausweichen, sodass es nicht zu einem Zusammenstoß gekommen ist. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Fahrzeugen, die der Münsteranerin ausgewichen sind.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zu dem beteiligten Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 0251 275-0 bei der Polizei Münster zu melden.

