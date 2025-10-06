PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Einbruch ins Juweliergeschäft - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

In der Nacht zu Sonntag (05.10.2025) zwischen 03:00 Uhr und 10:20 Uhr sind Unbekannte in ein Juweliergeschäft an der Ludgeristraße im Innenstadtbereich eingebrochen.

Die Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft verschafft und entwendeten Schmuck aus der Auslage. Die Täter flüchteten unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ludgeristraße oder im Innenstadtbereich beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0251 275-0 bei der Polizei Münster zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

