Polizei Münster

POL-MS: Raub auf der Wolbecker Straße - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots)

Am Freitagabend (03.10., 20:20 Uhr) haben drei bislang unbekannte Täter einen 25-Jährigen auf der Wolbecker Straße angegriffen und ihm Geld geraubt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Mann auf der Wolbecker Straße, als ihn drei Jugendliche ansprachen. Sie hätten ihn nach Zigaretten und Geld gefragt. Als der 25-Jährige dies verneinte, hätte einer der drei Jugendlichen auf ihn eingeschlagen, woraufhin der Mann zu Boden ging. Anschließend hätten alle drei Jugendlichen auf den 25-Jährigen eingetreten. Einer der Täter habe dem Münsteraner dann sein Portmonee und sein Handy entrissen. Das Handy beschädigten die Männer. Die drei Unbekannten beleidigten den 25-Jährigen während ihrer Tathandlung außerdem ausländerfeindlich. Der Münsteraner ist durch die Tat leicht verletzt worden.

Die Unbekannten werden nach Aussage des 25-Jährigen wie folgt beschrieben: Alle Personen hätten Deutsch gesprochen und seien circa 1,85 Meter groß gewesen. Sie hätten zudem alle blonde Haare gehabt. Einer sei mit einem weißen Pullover, der zweite mit einer "Tommy" Jeansjacke und der dritte mit einem schwarzen Pullover der Marke Nike mit einem weißen Logo sowie einer Brille bekleidet gewesen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell