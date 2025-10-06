PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Raub auf der Wolbecker Straße - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots)

Am Freitagabend (03.10., 20:20 Uhr) haben drei bislang unbekannte Täter einen 25-Jährigen auf der Wolbecker Straße angegriffen und ihm Geld geraubt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Mann auf der Wolbecker Straße, als ihn drei Jugendliche ansprachen. Sie hätten ihn nach Zigaretten und Geld gefragt. Als der 25-Jährige dies verneinte, hätte einer der drei Jugendlichen auf ihn eingeschlagen, woraufhin der Mann zu Boden ging. Anschließend hätten alle drei Jugendlichen auf den 25-Jährigen eingetreten. Einer der Täter habe dem Münsteraner dann sein Portmonee und sein Handy entrissen. Das Handy beschädigten die Männer. Die drei Unbekannten beleidigten den 25-Jährigen während ihrer Tathandlung außerdem ausländerfeindlich. Der Münsteraner ist durch die Tat leicht verletzt worden.

Die Unbekannten werden nach Aussage des 25-Jährigen wie folgt beschrieben: Alle Personen hätten Deutsch gesprochen und seien circa 1,85 Meter groß gewesen. Sie hätten zudem alle blonde Haare gehabt. Einer sei mit einem weißen Pullover, der zweite mit einer "Tommy" Jeansjacke und der dritte mit einem schwarzen Pullover der Marke Nike mit einem weißen Logo sowie einer Brille bekleidet gewesen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 12:26

    POL-MS: Polizei nimmt Ladendiebe fest - Zwei 24-Jährige in Haft

    Münster (ots) - Die Polizei hat am Dienstag (25.09.) zwei 24-jährige Ladendiebe festgenommen, die sich nun in Untersuchungshaft befinden. Einer der Männer, ein polizeibekannter Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit, steht im Verdacht, Alkohol aus einem Supermarkt am Hamannplatz gestohlen zu haben. Eine Mitarbeiterin entdeckte die Flaschen in seiner Tasche, als er um 12:05 Uhr den Laden verließ, ohne zu bezahlen. ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:24

    POL-MS: Diebe von Kupferfallrohren in Untersuchungshaft - Polizei stellt drei Tatverdächtige

    Münster (ots) - Polizisten haben am frühen Samstag (04.10., 01:50 Uhr) drei Tatverdächtige festgenommen, die im Verdacht stehen, Diebstähle von Kupferfallrohren begangen zu haben. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte in der frühen Samstagnacht (04.10., 01:27 Uhr) zwei Männer in seinem Vorgarten in der Alkuin, die sich an seinem Kupferfallrohr zu schaffen machten. ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 20:12

    POL-MS: Versammlungen in Münster beendet - Proteste verlaufen überwiegend friedlich

    Münster (ots) - Die am Sonntag (05.10.) in Münster durchgeführten Versammlungen sind beendet. Der angezeigte Aufzug mit dem Thema "1000 Kreuze für das Leben" verlief ohne größere Zwischenfälle. An der Versammlung beteiligten sich rund 55 Personen. Dem Gegenprotest schlossen sich im Verlauf des Nachmittags insgesamt etwa 600 Menschen im Innenstadtbereich an. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren