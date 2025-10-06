Polizei Münster

POL-MS: Polizei nimmt Ladendiebe fest - Zwei 24-Jährige in Haft

Münster (ots)

Die Polizei hat am Dienstag (25.09.) zwei 24-jährige Ladendiebe festgenommen, die sich nun in Untersuchungshaft befinden.

Einer der Männer, ein polizeibekannter Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit, steht im Verdacht, Alkohol aus einem Supermarkt am Hamannplatz gestohlen zu haben. Eine Mitarbeiterin entdeckte die Flaschen in seiner Tasche, als er um 12:05 Uhr den Laden verließ, ohne zu bezahlen. Zunächst versuchte der Mann zu flüchten. Er griff die Mitarbeiterin körperlich an und stieß sie zu Boden. Zwei Zeugen griffen ein. Gemeinsam mit der Mitarbeiterin des Supermarktes gelang es ihnen schließlich, den 24-Jährigen zu stoppen, bis die Polizei eintraf und den Mann festnahm.

Gegen 15:40 Uhr erwischten Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes in der Ludgeristraße den anderen Mann, einen 24-Jährigen mit algerischer Staatsangehörigkeit, beim Stehlen. Der Mann ohne festen Wohnsitz verließ den Laden mit Kleidung, die er nicht bezahlt hatte. Zudem trug er Diebesgut aus weiteren Geschäften bei sich. Auch ihn nahmen die hinzugerufenen Polizisten vor Ort fest. Auf der Polizeiwache stellten sie fest, dass er falsche Personalien angegeben hatte und ebenfalls bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war.

Ein Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl für beide Männer.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell