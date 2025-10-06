Polizei Münster

POL-MS: Diebe von Kupferfallrohren in Untersuchungshaft - Polizei stellt drei Tatverdächtige

Münster (ots)

Polizisten haben am frühen Samstag (04.10., 01:50 Uhr) drei Tatverdächtige festgenommen, die im Verdacht stehen, Diebstähle von Kupferfallrohren begangen zu haben.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte in der frühen Samstagnacht (04.10., 01:27 Uhr) zwei Männer in seinem Vorgarten in der Alkuin, die sich an seinem Kupferfallrohr zu schaffen machten. Nachdem der Zeuge auf sich aufmerksam gemacht habe, seien die beiden Männer mit einem Fahrzeug geflüchtet.

Die Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein und konnten das Fahrzeug noch auf der Umgehungsstraße stoppen. Im Fahrzeug befanden sich drei Männer im Alter von 23, 29 und 29 Jahren. Die Einsatzkräfte fanden im Fahrzeug mehrere Kupferrohre und Werkzeug und stellten das Fahrzeug sicher.

Der 29-jährige Fahrzeugführer ist außerdem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Beamten nahmen die drei Männer aufgrund des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls fest. Eine Richterin folgte noch am Samstag dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Untersuchungshaftbefehl gegen die drei Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit.

Die Polizei prüft derzeit einen Zusammenhang zu möglichen weiteren Taten.

Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell