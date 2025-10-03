Polizei Münster

POL-MS: Nach Festnahme eines 34-Jährigen - Amtsgericht erlässt Haftbefehl

Münster (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen "Öffentlichkeitsfahndung nach Vergewaltigungen in Münster und Greven erfolgreich 34-jähriger Tatverdächtiger festgenommen" ( 1.10., 20:10 Uhr: https://muenster.polizei.nrw/presse/oeffentlichkeitsfahndung-nach-vergewaltigungen-in-muenster-und-greven-erfolgreich [muenster.polizei.nrw]) und "Öffentlichkeitsfahndung nach Vergewal-tigung in Münster-Mauritz und in Greven Polizei sucht anhand eines aktuellen Videos sowie Fotos nach Zeugen" (1.10., 15:20 Uhr: https://muenster.polizei.nrw/presse/oeffentlichkeitsfahndung-nach-vergewaltigungen-in-muenster-und-greven-erfolgreich [muenster.polizei.nrw]) und "Vergewaltigung in Mauritz Polizei sucht mit Phantombild nach Tatverdächtigem" (4.9., 16:20 Uhr: https://muenster.polizei.nrw/presse/vergewaltigung-in-mauritz [muenster.polizei.nrw])

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster

Das Amtsgericht Münster folgte am Donnerstag (02.10.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft Münster und erließ Haftbefehl gegen den 34-jährigen Tatverdächtigen unter anderem wegen des Verdachts der Vergewaltigung in zwei Fällen.

Polizisten hatten den 34-jährigen Münsteraner am Mittwoch (01.10.) nach Hinweisen aus der Bevölkerung festgenommen.

Die Ermittlungen dauern an.

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0172 2913810.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell