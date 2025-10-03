Polizei Münster

POL-MS: Mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen in Münster - Versammlungen am Sonntag

Münster (ots)

Am Sonntag (05.10.) kann es insbesondere im Innenstadtbereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch Versammlungslagen kommen. Die Polizei ist im Einsatz, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Die Münsteranerinnen und Münsteraner können sich über mögliche Umleitungen des Busverkehrs im Internet informieren.

