POL-MS: Versammlungen in Münster beendet - Proteste verlaufen überwiegend friedlich

Münster (ots)

Die am Sonntag (05.10.) in Münster durchgeführten Versammlungen sind beendet. Der angezeigte Aufzug mit dem Thema "1000 Kreuze für das Leben" verlief ohne größere Zwischenfälle. An der Versammlung beteiligten sich rund 55 Personen.

Dem Gegenprotest schlossen sich im Verlauf des Nachmittags insgesamt etwa 600 Menschen im Innenstadtbereich an. Die Demonstrationen verliefen überwiegend friedlich.

Im Bereich der Abschlusskundgebung am Überwasserkirchplatz, fanden die Einsatzkräfte unter der Brücke an der Aa einen in eine Plastiktüte eingewickelten Rauchtopf. Die Polizei sperrte den Bereich um die Brücke vorsorglich ab.

Experten des Landeskriminalamts überprüften den verdächtigten Gegenstand. Hierbei handelte es um eine pyrotechnische Selbstkonstruktion aus freiverkäuflichen Rauchkörpern. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand nicht. Der Gegenstand wurde sichergestellt. Die Polizei nahm vier Tatverdächtige in Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell