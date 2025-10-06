PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte brechen in Kinderhaus und im Düesbergviertel ein - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Münster zu zwei Einbrüchen gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Am Donnerstagmorgen (02.10.) zwischen 08:50 Uhr und 09:40 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Rinscheweg eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck. Die Unbekannten flüchteten in unbekannte Richtung.

Ein weiterer Einbruch hat sich am Freitag (03.10.) zwischen 11:00 Uhr und 18:50 Uhr im Brunnenweg im Düesbergviertel ereignet. Die Täter hebelten ein Fenster auf, stiegen in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter erbeuteten Schmuck und flüchteten unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Bereichen Rinscheweg oder Brunnenweg beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0251 275-0 bei der Polizei Münster zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 15:23

    POL-MS: Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs - drei Blutproben entnommen

    Münster (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (03.10., 03:30 Uhr) befuhr ein 24-Jähriger, gemeinsam mit einer weiteren Person, auf einem E-Scooter die Münzstraße in Richtung Schlussplatz. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,4 Promille. Am frühen Freitag ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:45

    POL-MS: Raub auf der Wolbecker Straße - Polizei sucht nach Zeugen

    Münster (ots) - Am Freitagabend (03.10., 20:20 Uhr) haben drei bislang unbekannte Täter einen 25-Jährigen auf der Wolbecker Straße angegriffen und ihm Geld geraubt. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Mann auf der Wolbecker Straße, als ihn drei Jugendliche ansprachen. Sie hätten ihn nach Zigaretten und Geld gefragt. Als der 25-Jährige dies verneinte, ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:26

    POL-MS: Polizei nimmt Ladendiebe fest - Zwei 24-Jährige in Haft

    Münster (ots) - Die Polizei hat am Dienstag (25.09.) zwei 24-jährige Ladendiebe festgenommen, die sich nun in Untersuchungshaft befinden. Einer der Männer, ein polizeibekannter Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit, steht im Verdacht, Alkohol aus einem Supermarkt am Hamannplatz gestohlen zu haben. Eine Mitarbeiterin entdeckte die Flaschen in seiner Tasche, als er um 12:05 Uhr den Laden verließ, ohne zu bezahlen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren