Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte brechen in Kinderhaus und im Düesbergviertel ein - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Münster zu zwei Einbrüchen gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Am Donnerstagmorgen (02.10.) zwischen 08:50 Uhr und 09:40 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Rinscheweg eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck. Die Unbekannten flüchteten in unbekannte Richtung.

Ein weiterer Einbruch hat sich am Freitag (03.10.) zwischen 11:00 Uhr und 18:50 Uhr im Brunnenweg im Düesbergviertel ereignet. Die Täter hebelten ein Fenster auf, stiegen in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter erbeuteten Schmuck und flüchteten unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Bereichen Rinscheweg oder Brunnenweg beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0251 275-0 bei der Polizei Münster zu melden.

