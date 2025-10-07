Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte Frau betritt mehrfach Wohnungen in Seniorenheim in Gievenbeck - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem sich eine unbekannte Frau Mitte August Zugang zu mehreren Wohnungen in einem Seniorenheim am Rüschhausweg verschafft hat, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach Angaben einer 82-jährigen Wohnungsmieterin klingelte die Unbekannte an der Tür und drängte sich unmittelbar nachdem Öffnen in die Wohnung. Die Frau soll sich in den Räumlichkeiten umgesehen und etliche Schränke durchwühlt haben. Anschließend bot die Unbekannte Spitzendecken zum Verkauf an. Diese Masche soll die Unbekannte auch schon vor August mehrfach bei weiteren Bewohnern des Seniorenheims angewendet haben.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hat die Unbekannte keine Gegenstände entwendet.

Laut Angaben der geschädigten Seniorin soll die Frau etwa 60-70 Jahre alt und "etwas dicklich" sein. Sie soll große braune Augen gehabt haben und eine alte dunkelbraune Ledertasche mitgeführt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Frau geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell