Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeuge attackiert

Schleiz (ots)

Zwischen dem 02.11.2024, 17:30 Uhr und dem 03.11.2024, 10:30 Uhr attackierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter insgesamt drei ordnungsgemäß abgeparkte Pkw in Schleiz, Ludwig-Jahn-Straße. An einem Mercedes Benz Vito wurde der linke Außenspiegel abgetreten. An einem VW Golf wurde der linke Außenspiegel sowie die linke Fahzeugseite zerkratzt/ beschädigt. An einem VW up wurde der Außenspiegel umgeklappt. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell