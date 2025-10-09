Polizei Münster

POL-MS: Polizei Münster beteiligt sich an der Veranstaltungsreihe "Menschenrechte 2025"

MÜnster (ots)

Die Polizei Münster nimmt aktiv an der Veranstaltungsreihe "Menschenrechte 2025" der Stadt Münster teil. Im Rahmen unserer Projekte fördern wir Menschenrechtsbildung, gesellschaftlichen Dialog und Vertrauensaufbau.

1. Menschenrechte? Echt und bewegt! - Ein Videoformat für Münster Zielgruppe: Alle Interessierten Aktionszeitraum: 27. bis 31. Oktober 2025 Einsendeschluss der Videos: 17. Oktober 2025

Teilnehmende können ein wichtiges Menschenrecht wählen und dieses in einem maximal 60 Sekunden langen Clip kreativ umsetzen. Die Videos werden über die Polizei-Accounts veröffentlicht. Fragen beantwortet Tobias Dobusch unter 0251 275 2075.

2. Gegen das Vergessen - Eine Schreibwerkstatt für junge Stimmen Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (Alter: 10 - 25 Jahre) Zeitraum: 20. (12-15 Uhr), 22. Oktober (10-14 Uhr) und 24. Oktober 2025 (12-14 Uhr) Anmeldeschluss: 16. Oktober 2025

Junge Menschen erzählen ihre Geschichten über Migration, Flucht oder Diskriminierung. Im Rahmen eines Workshops entwickeln sie mit Unterstützung der Polizei Münster eigene Texte. Fragen beantwortet Barbara Henschel unter 0251 275 1041.

Wir freuen uns auf viele Teilnehmende und kreative Beiträge, um die Menschenrechte in unserer Gesellschaft lebendig zu machen!

Kontakt:

Polizei Münster E-Mail: LStabSG3.Muenster@polizei.nrw.de Telefon: 0251 275 2075 / 0251 275 1041

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell