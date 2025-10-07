PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: 63-jähriger Radfahrer bei "Dooring"-Unfall leicht verletzt - Polizei gibt Sicherheitstipp

Münster (ots)

Ein 63-jähriger Radfahrer ist am Dienstagmorgen (06.10., 10:05 Uhr) bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall an der Friedrich-Ebert-Straße leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein 47-jähriger Autofahrer aus Hamm mit seinem Pkw am Fahrbahnrand in Richtung Hafenstraße. In dem Moment, als der 63-jährige Radfahrer von hinten heranfuhr, öffnete der Autofahrer seine Fahrertür. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen oder bremsen, sodass es zum Zusammenstoß mit der geöffneten Autotür kam. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizei rät, die Fahrertür eines Autos grundsätzlich mit dem sogenannten "Holländer-Griff" also von innen mit der rechten Hand, zu öffnen. Durch diese Bewegung dreht sich der Oberkörper automatisch nach links, und der Blick geht über die Schulter nach hinten. So können sich nähernde Verkehrsteilnehmende frühzeitig erkannt und Unfälle vermieden werden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

