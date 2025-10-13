PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus am Laerer Landweg - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Zwischen Freitag (10.10.) 15:30 Uhr und Samstag (11.10.) 10:30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Laerer Landweg in Mauritz eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter mit einer Leiter auf das Glasdach des Wintergartens. Dort hebelten sie ein auf Kipp stehendes Fenster auf und stiegen so in das Haus ein. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und flüchteten mit Schmuck als Beute durch die Terrassentür im Erdgeschoss.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

