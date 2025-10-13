PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Über 2 Promille und ohne Führerschein - Polizisten stoppen 23-Jährigen auf der A 1 bei Greven

Münster (ots)

Polizisten haben am frühen Sonntagabend (12.10., 17:55 Uhr) auf der Autobahn 1 bei Greven einen 23-jährigen Autofahrer angehalten, der sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol und ohne gültige Fahrerlaubnis geführt hat.

Aufmerksamen Zeugen zufolge soll der 23-Jährige mit seinem Pkw auf der Autobahn in Richtung Bremen in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein. Zum Teil soll er dabei andere Fahrzeuge rechts überholt haben. Die Polizisten hielten den Fahrer, der während der Fahrt gerade sein Mobiltelefon nutzte, auf einem nahegelegenen Rastplatz an.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Eine Ärztin entnahm dem Mann eine Blutprobe. Bei einer Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Den 23-Jährigen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

