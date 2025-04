Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann bremst Zug aus

Waldshut-Tiengen (ots)

Ein Mann springt in den Gleisbereich und verursacht die Bremsung eines einfahrenden Zuges. Grund dafür, die Person befand sich auf dem falschen Bahnsteig und wollte mitfahren. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Mann.

Am frühen Dienstagmorgen (29.04.2025) fuhr die Regionalbahn RB 30 auf Gleis 1 in den Bahnhof Waldshut ein. Ein 27-Jähriger, der sich zu diesem Zeitpunkt auf Bahnsteig 2 befand und den Zug in Richtung Basel erreichen wollte, sprang unvermittelt in den Gleisbereich, um auf den gegenüberliegenden Bahnsteig zu gelangen. Der Triebfahrzeugführer leitete daraufhin die Bremsung des Zuges ein. Der Mann kam mit dem Schrecken davon und erreichte den Bahnsteig unverletzt. Da der Zug aus der Abstellgruppe bereitgestellt wurde, befanden sich noch keine Reisenden in der Bahn. Die informierte Bundespolizei konnte den tunesischen Staatsangehörigen in der Regionalbahn antreffen. Er wird sich wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten müssen.

In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen, dass Abkürzungen über Bahngleise, beziehungsweise die nicht Benutzung von Bahnübergängen eine Lebensgefahr darstellen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell