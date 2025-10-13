PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Polizei nimmt Mehrfachtäter aus Münster fest - Haftbefehl erlassen

Münster (ots)

Am Mittwochabend (08.10.2025, 20:15 Uhr) ist es auf dem Bahnhofsvorplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Der Täter ist sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigen Erkenntnissen konsumierten die beiden 41- und 37-jährigen Männer größere Mengen Alkohol und gerieten zunächst in verbale Streitigkeiten. Anschließend schlug und trat der Ältere auf den Jüngeren ein. Obwohl der 37-Jährige bereits zu Boden ging, lies der 41-Jährige nicht von ihm ab. Zeugen des Vorfalls waren Polizeibeamte aus einem anderen Bundesland, die sich in ihrer Freizeit befanden und zur Sachverhaltsaufklärung beitrugen.

Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn ein Krankenhaus.

Polizisten nahmen den Täter mit deutscher Staatsangehörigkeit vorläufig fest. Er ist bereits mehrfach wegen Körperverletzungsdelikten in Erscheinung getreten. Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Untersuchungshaftbefehl gegen 41-Jährigen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

