Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto kommt von Straße ab und landet im Brückengeländer

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Weinheimer Stadtgebiet zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Gegen 4 Uhr bog ein 19-Jähriger mit seinem BMW von der Birkenanauer Talstraße nach links in die Bergstraße/B 3 ab. Dabei verlor der Fahrer im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW prallte gegen einen Bordstein und anschließend gegen das Geländer der Brücke über dem Fluss Weschnitz. Nach aktuellem Stand blieb der Fahrer unverletzt. Jedoch entstand an dem Auto ein Schaden von 10.000 Euro. Die Reparaturkosten für die Brücke werden auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Bei den weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim wird nun auch geprüft, ob nicht angepasste Geschwindigkeit der Grund für den Unfall gewesen sein könnte.

