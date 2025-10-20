Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Bagger stürzt Böschung hinunter

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz vor 15:30 Uhr am Freitag kam es an der Autobahn 5 kurz vor der Anschlussstelle Hemsbach zu einem Arbeitsunfall. Nach aktuellem Ermittlungsstand führte ein 52-Jähriger mit seinem Raupenbagger Gehölzpflegearbeiten parallel zur Fahrbahn der Autobahn zwischen Weinheim und Hemsbach durch. Als er eine Böschung hinabfuhr, um auf einen Grünstreifen zu gelangen, geriet der Bagger aufgrund des starken Gefälles sowie des weichen Untergrunds unkontrolliert ins Rutschen. Die Arbeitsmaschine neigte sich immer stärker, bis sie schließlich auf die Seite kippte. Das Fahrzeug blieb auf dem Grünstreifen neben dem Seitenstreifen liegen. Dabei ragte der Schwenkarm der Baggerschaufel über die Leitplanke hinweg auf den Seitenstreifen. Die Hauptfahrbahn war von dem Vorfall nicht betroffen. Der Baggerführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zur Bergung des Baggers musste der rechte Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Die Autobahnpolizei Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell