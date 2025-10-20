PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Bagger stürzt Böschung hinunter

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz vor 15:30 Uhr am Freitag kam es an der Autobahn 5 kurz vor der Anschlussstelle Hemsbach zu einem Arbeitsunfall. Nach aktuellem Ermittlungsstand führte ein 52-Jähriger mit seinem Raupenbagger Gehölzpflegearbeiten parallel zur Fahrbahn der Autobahn zwischen Weinheim und Hemsbach durch. Als er eine Böschung hinabfuhr, um auf einen Grünstreifen zu gelangen, geriet der Bagger aufgrund des starken Gefälles sowie des weichen Untergrunds unkontrolliert ins Rutschen. Die Arbeitsmaschine neigte sich immer stärker, bis sie schließlich auf die Seite kippte. Das Fahrzeug blieb auf dem Grünstreifen neben dem Seitenstreifen liegen. Dabei ragte der Schwenkarm der Baggerschaufel über die Leitplanke hinweg auf den Seitenstreifen. Die Hauptfahrbahn war von dem Vorfall nicht betroffen. Der Baggerführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zur Bergung des Baggers musste der rechte Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Die Autobahnpolizei Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 13:58

    POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Flucht vor Verkehrskontrolle scheitert

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Freitagnachmittag versuchte ein Autofahrer, vor einer polizeilichen Verkehrskontrolle zu fliehen. Ein 19-jähriger Autofahrer sollte gegen 17:00 Uhr im Rahmen der Verkehrsüberwachung einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße unterzogen werden. Als ihm dies von den eingesetzten ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:55

    POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener verursacht Unfall

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Freitagabend verursachte ein betrunkener 44-jähriger Autofahrer einen Unfall. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 44-jährige Mann mit seinem Opel gegen 19:00 Uhr entlang der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Waldangelloch und erkannte zu spät, dass vor ihm eine 19-jährige Opel-Fahrerin verkehrsbedingt wartete. Folglich fuhr er dem Opel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren