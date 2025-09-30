Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gasflaschen-Verpuffung fordert zwei leicht verletzte Personen

Viersen-Dülken (ots)

Am Samstag gegen 14:00 Uhr kam es in einem Vereinsheim in der Straße "Stadtgarten" in Dülken zu einer Explosion. Ein 53-jähriger Mann aus Viersen hatte einen Katalytofen mit einer Gasflasche in Betrieb genommen. Etwa eine halbe Stunde später wollte er die Gasflasche vom Ofen trennen. Dabei kam es vermutlich zu einer Verpuffung, in deren Folge das Vereinsheim in Brand geriet. Der Mann konnte sich leicht verletzt ins Freie retten und alarmierte die Feuerwehr. Auch eine 50-jährige Frau aus Viersen wurde leicht verletzt. Das Vereinsheim brannte vollständig aus. /jk (893)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell