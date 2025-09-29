Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mülltonnenbrand - Haben Sie Hinweise?

Viersen-Süchteln (ots)

Am späten Sonntagabend gegen 22:00 Uhr brannten in der Anne-Frank-Straße in Süchteln mehrere Mülltonnen. Eine Frau, die mit ihrem Hund spazieren ging, sah im Bereich der Mülltonnen vier Jugendliche im Alter von etwa 15 bis 16 Jahren. Nach ihrer Gassi-Runde bemerkte sie den Brand der Mülltonnen. Da ein Zusammenhang zwischen den Jugendlichen und dem Brand nicht ausgeschlossen werden kann, bittet das Kriminalkommissariat 1 Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Rufnummer 02162/ 377-0 zu melden. /jk (891)

